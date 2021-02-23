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среда, 24 февраля 2021 11:10

Опыт Израиля - вакцинированы заражались в 200 раз реже

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Опыт Израиля - вакцинированы заражались в 200 раз реже
Страны, где уже началась вакцинация от коронавируса. Чем более насыщенный цвет, тем больше в стране вакцинированных / Our World in Data

В мире продолжается вакцинация против коронавируса. По количеству доз вакцины, которую получили на 100 граждан, первое место занимает Израиль - 87,06 дозы. На втором месте ОАЭ - 56,19 дозы. В первой пятерке США - 18,52 дозы, Чили - 15,4, и ЕС - 5,67. Количество доз вакцин на 100 лиц не равны количеству привитых, ведь в большинстве случаев нужно уколоть дважды. Украина со странами Африки и Центральной Азии не начали до сих пор вакцинации.

Самые популярные и надежные вакцины

Как пишет ВВС, скорость вакцинации в мире отражает традиционное деление на богатых и бедных. Хорошо обеспечены вакцинами прежде всего ЕС, Великобритания, США, Канада и богатые страны Персидского залива. Они смогли вложить много денег в разработку вакцин и первыми начали вакцинацию.

Сейчас в мире сделали больше 212 млн прививок или 2,8 уколы на 100 жителей. В странах-лидерах скоро вакцинируют больше половины населения, а в большинстве бедных стран кампания прививки еще не началась.

Как пишет NYT, в 61 стране позволили международную вакцину Pfizer-BioNTech. Ее эффективность 95%, нужны два укола с интервалом в три недели. Хранить вакцину следует в сверхнизкой температуре -70 градусов. Это первая вакцина, которая получила разрешение в США и многих других западных странах. Серьезных побочных последствий от нее не обнаружено, хотя некоторые люди чувствовали усталость, лихорадку и боль в мышцах. Во многих странах одобрили две и более вакцины.

В 51 стране одобрена британская Oxford/AstraZeneca. Ее эффективность 62-90% в зависимости от дозы. Между дозами должно пройти 4 недели. Хранить можно в обычном холодильнике до полугода.

В 39 странах одобрена американская Moderna. Ее эффективность 94,5%. Нужны две дозы с интервалом в четыре недели. Хранить можно при -20. В отличие от Pfizer, Moderna можно хранить в обычном холодильнике.

В 31 стране разрешена русский Sputnik V. Ее эффективность 92%. Такие данные опубликовали в журнале The Lancet.

В 15 странах одобрена китайская Sinopharm. Ее эффективность 50,6%-91% в зависимости от страны исследования. Тоже нужно 2 укола. Еще в 11 странах одобрили китайскую Sinovac.

В мире всего более всего вакцинированных в США. Украина - отстает

По данным CNN, в мире вакцинация началась в 98 странах. В Европе еще не началась в Боснии и Герцеговине, Черногории и Македонии. А также в Украине и других постсоветских странах - Молдове, Грузии и Армении.

Вакцинацию начали в 4-х из 54-х стран Африки. Не начали в большинстве стран Центральной Азии, некоторых странах Ближнего Востока, Центральной Америки и Венесуэле.

По оценкам The Economist, более 85 стран мира смогут провести вакцинацию только к 2023-м. Сейчас главная надежда - международный механизм помощи COVAX. До конца года должны распределить около 2 млрд доз вакцины, из которых 1,3 млрд достанутся 92 беднейшим странам.

После того, как развитые страны закончат вакцинацию, они могут поделиться излишками с бедными. Например, перепродать со скидками или отдать бесплатно. Канада замовила в вчетверо больше вакцин, чем нужно для населения.

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Нынешняя волна вакцинации может оказаться не последней. Власти Великобритании уже заявила, что делать прививки от коронавируса, возможно, придется ежегодно, как прививки от гриппа. Тогда запасами вакцин вряд ли кто-то захочет делиться, несмотря на регулярные призывы ВОЗ делать это.

Больше всего полностью вакцинированных сейчас в США - 19,44 млн человек, Израиле - 3,08 млн, Германии - 1,81 млн, Италии - 1,34 млн и Испании - 1,2 млн. В то же время в Израиле частично вакцинировано более половины населения. На втором месте Сейшельские острова - 45,4%. На третьем Великобритания - 26,7%. Четвертое место в США - 13,3%. Замыкает пятерку Бахрейн - 15,7%.

Израиль - вакцинация Pfizer в 210 раз уменьшает возможность заболеть

Как пишет The Guardian, исследования, проведенные в Израиле, показывают снижение больничных случаев и инфицирования.

Поскольку каждый второй израильтянин получил хотя бы одну прививку, что значительно больше, чем где-либо в мире, страна с населением в 9 млн человек стала тестовым примером. Прививки там делали без выходных и круглосуточно. Уязвимые группы, в частности, более 70% пожилых, уже получили 2 дозы вакцины Pfizer-BioNtech.

МОЗ Израиля опубликовал первые официальные результаты, показывающие, что только 0,04% человек заразились через неделю после полной вакцинации, когда возникает иммунитет. В больницу с болезнью попали 0,002% от количества вакцинированных.

Местный поставщик медуслуг Maccabi Healthcare Services, опубликовал исследование. Из 163 тыс. израильтян, которым сделали обе прививки, 31 заразился, по сравнению с почти 6,5 тыс. инфицированных в контрольной группе с непривитых. То есть прививки уменьшило количество заражений в почти 210 раз.

Как пишет АР, Израиль заранее подписал контракт с Pfizer на особых условиях: страна платит почти вдвое дороже, чем ЕС за каждую дозу вакцины. 23 евро против 12. Кроме вакцин, МОЗ Израиля вложило миллионы долларов в просветление. Министерство взаимодействует с врачами и религиозными лидерами, чтобы предотвратить распространение ложной информации о вакцинации. Специальный центр отслеживает появление фейков в соцсетях и сигнализирует министерству юстиции - то требует удаления постов.

На пункты вакцинации приглашают выступать музыкантов и ди-джеев, обещают открыть в этом месяце музеи, библиотеки и концертные залы для тех, кто привился.

Для достижения коллективного иммунитета, по оценкам специалистов, следует вакцинировать не менее 70% населения. Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, в декабре называл цифру - 75-85%. Поэтому темпы распространения и смертности от вируса будут постепенно снижаться, однако взять ситуацию под контроль удастся только через несколько лет. По данным NYT, сейчас исследователи проводят клинические испытания 69 вакцин от коронавируса. Еще 20 достигли финальной стадии тестирования.

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