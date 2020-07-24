Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%

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Римские отели в июне посетили на 99 % меньше иностранных гостей, чем в прошлом году. После ослабления карантина из-за пандемии коронавируса сильно упал даже внутренний туризм.

В прошлом месяце в отелях столицы Италии останавливались только 6 тыс. 300 иностранных гостей, пишет dpa.

В это же время в 2019 году в римских гостиницах переночевали более 773 тыс. иностранных гостей. По данным ассоциации отелей Federalberghi, в настоящее время из 1200 мест для ночлега открыты только около 200.

А в 2019 году Рим посетили 19,4 миллиона туристов. Данные собраны на основании информации с аэропортов, отелей и официальных туристических взносов.

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Также на 88 % сократилось число внутренних посетителей Рима также. Это около 51 тыс. человек по сравнению с 1,16 миллионами в прошлом году.

Италия открыла свои границы для большинства граждан Европейского Союза с 3 июня. Страна оказалась в числе наиболее пострадавших от пандемии - вследствие коронавируса умерли более 35 тыс. человек. После ослабления карантина в Хорватии ввели обязательную 14-дневную самоизоляцию при въезде для граждан третьих стран, в том числе и украинцев. А для въезда в Черногорию гражданам Украины, которые едут наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.