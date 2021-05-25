Опубликовали видео допроса девушки Протасевича

В Беларуси силовики опубликовали видео допроса россиянки Софии Сапеги.
23 мая ее вместе с оппозиционером Романом Протасевичем задержали в аэропорту Минска.
На видео девушка вроде признается в администрировании Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют данные сотрудников МВД республики.
"Я, Сапега Софья Андреевна 1998 года рождения, гражданка Российской Федерации, проживающий на территорию Литвы в Вильнюсе. 23.05.2021 года рождения. Летела в одном самолете с Романом Протасевичем", - сказала девушка.
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Сапегу арестовали на два месяца в СИЗО КГБ. Ее подозревают в причастности к протестам в республике в августе 2020 года.
В Министерстве иностранных дел Польши уверены, что основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича били в белорусской тюрьме.
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