Опубликовали трогательные фото военных, вместе кормят коал

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В Австралии уже несколько месяцев бушуют масштабные пожары, которые унесли жизни сотен миллионов животных и десятков человек.

К спасению природы континента присоединились все неравнодушные. Среди них и австралийская армия, которая помогает как бороться с пожарами, так и спасать животных, пишет 24 канал.

В своем фейсбуке 9 бригада австрийского войска показала, как военные сил чрезвычайной поддержки в свободное от тушения пожаров время кормят спасенных животных.

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"Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парка дикой природы в Клиленде. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка", - отметили в бригаде.

Мощные лесные пожары в Австралии продолжаются еще с сентября 2019 года. Выгорело уже 8 млн гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение. Погибли по меньшей мере 28 человек. Эксперты также допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли и вовсе вымереть. Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.