Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета

Пассажирки выложили видео в интернет. Фото: Reuters

Опубликовали последнее видео пассажиров индонезийского самолета Sriwijaya Air, который разбился.

Погибли все 56 пассажиров и 6 членов экипажа, передает "Апостроф".

Видео выложила в сторис Instagram пассажирка рейса SJY 182 Джакарта-Понтианака Ратих Виндания. Она летела вместе со своей дочерью.

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"До свидания, семья, если сначала мы поедем домой", - написала она.

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак. Диспетчеры потеряли связь с самолетом через 4 минут после его вылета из Джакарты.