Опрос показал, сколько россиян рады видеть украинцев

Треть россиян хочет запретить Украинской въезд в Россию. Фото: voschod.ru

Социологические опросы свидетельствуют, что треть россиян хочет запретить украинцам въезд в Россию.

75% хотят запретить въезд трудовым мигрантам, пишет unian.ua.

После оккупации Крыма значительно ухудшилось отношение россиян к национальным меньшинствам.

Только 9% россиян хотят способствовать притоку трудовым мигрантам.

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У россиян спросили, настолько близко они готовы контактировать с украинцами.

11% не прочь иметь украинцев среди членов семьи. 8% - в кругу друзей. 10% - среди соседей. 5% - среди коллег. 28% - среди жителей РФ.

19% готовы пускать украинцев в страну временно. 16% не хотят пускать совсем. 4% не определились.

Исследование проводилось методом личного опроса 22-28 августа. Опросили 1 тыс. 608 россиян.

Большинство украинский выражают высокое доверие структурам в составе Министерства внутренних дел Украины, сообщает сайт МВД со ссылкой на данные социологического исследования Центра Разумкова.