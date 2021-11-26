Определили новый эпицентр Covid-пандемии в мире

24 ноября в Германии обнаружили больше всего новых Covid-случаев в мире. Фото: pixabay.com

Германия 26 ноября установила новый суточный рекорд случаев Covid-заражения.

Количество подтвержденных случаев инфицирования достигло нового максимума - 76 414 больных, сообщил Институт Роберта Коха, пишет Spiegel Online.

"Ровно неделю тому назад зафиксировали 52 970 новых случаев Covid-19. Показатель заболеваемости за последние семь суток также обновил максимум. Составляет 438,2. Для сравнения, в предыдущий день значение было 419,7, а неделю тому назад - 340,7", - говорится в сообщении.

В течение 24 ч. по всей Германии зафиксировали 357 смертей, тогда как неделю назад за сутки была 201 смерть.

24 ноября в Германии обнаружили больше всего новых Covid-случаев в мире – 76 132. В Британии – более 47 тыс, а в РФ – более 33 тыс. Кроме того, во Франции – более 33 тыс. заражений, в Польше – более 28 тыс. Украина на 11-м месте в мире по количеству новых случаев.

Накануне в Германии зарегистрировали более 100 тыс. смертей от коронавируса с начала пандемии. В Европе Германия стала пятой страной, преодолевшей эту отметку, после РФ, Британии, Италии и Франции.

В стране продолжаются дебаты относительно того, должна ли ФРГ вводить обязательную вакцинацию.

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За сутки 25 ноября в Украине зафиксировали почти 16 тыс. новых случаев коронавируса. В больницы попали 3,2 тыс. украинцев, 608 человек умерли. За все время пандемии в стране заболели 3,4 млн человек. Умерли - более 84 тыс. людей.