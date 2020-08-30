Оппозиция призвала главу МВД Беларуси подать в отставку

Координационный совет оппозиции Беларуси призвал главу МВД республики Юрия Караева или подать в отставку, или сдаться с повинной. Об этом сообщила член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

"Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения (вы) взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения - мы все это видели ... И если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта - вы или подаете в отставку, или у вас должна быть явка с повинной", - цитирует УНН слова оппозиционерки.

По ее словам, для "всех остальных участников этих событий тоже вариант явки с повинной". При этом она подчеркнула, что все свидетели преступлений по закону Республики Беларусь обязаны сообщить об известных им преступления.

Колесникова добавила, что Координационный совет обратился в правоохранительные органы страны, призвав их выполнить присягу в части расследований преступлений.

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В Беларуси уже третью неделю проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики осуществляют задержание митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать права граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их количество не известно, по неофициальным данным - их более пяти. В связи с массовыми нарушениями прав граждан, а также непризнанием результатов выборов, ЕС решил ввести санкции против Беларуси.