Оппозиция призвала главу МВД Беларуси подать в отставку

 
Ексклюзивы
1/5
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 603
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 6129
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1269
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 729
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 522
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 279
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 765
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1125
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 720
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1962
Фото
Все фото
7
8
3
6
3
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Видео
Все видео
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1953
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 558
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 828
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5697
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3321
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
1 Просмотров: 387
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
воскресенье, 30 августа 2020 05:26

Оппозиция призвала главу МВД Беларуси подать в отставку

  Комментировать
Оппозиция призвала главу МВД Беларуси подать в отставку

Координационный совет оппозиции Беларуси призвал главу МВД республики Юрия Караева или подать в отставку, или сдаться с повинной. Об этом сообщила член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

"Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения (вы) взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения - мы все это видели ... И если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта - вы или подаете в отставку, или у вас должна быть явка с повинной", - цитирует УНН слова оппозиционерки.

По ее словам, для "всех остальных участников этих событий тоже вариант явки с повинной". При этом она подчеркнула, что все свидетели преступлений по закону Республики Беларусь обязаны сообщить об известных им преступления.

Колесникова добавила, что Координационный совет обратился в правоохранительные органы страны, призвав их выполнить присягу в части расследований преступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихановська видит Россию посредником в мужнародних переговорах по ситуации в Беларуси

В Беларуси уже третью неделю проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики осуществляют задержание митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать права граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их количество не известно, по неофициальным данным - их более пяти.

В связи с массовыми нарушениями прав граждан, а также непризнанием результатов выборов, ЕС решил ввести санкции против Беларуси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оппозиция призвала главу МВД Беларуси подать в отставку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 27612
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений Просмотров: 17730
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 11187
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
 Просмотров: 8604
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 8379
Мир
Ураган Лаура в США: Число жертв возросло
Ураган Лаура в США: Число жертв возросло Просмотров: 36
В Израиле тысячи человек вышли на митинги против Нетаниягу
В Израиле тысячи человек вышли на митинги против Нетаниягу Просмотров: 54
Протесты в Беларуси: Задержан координатор стачкома БГУ
Протесты в Беларуси: Задержан координатор стачкома БГУ Просмотров: 153
В результате обрушения ресторана погибли 17 человек
В результате обрушения ресторана погибли 17 человек Просмотров: 252
США перехватили 6 российских военных самолетов
США перехватили 6 российских военных самолетов Просмотров: 855
Больше всего комментируют
6
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
3
Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
Голосов: 3732
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua