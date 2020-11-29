Оппозиция назвала условия диалога с Лукашенко

Конституционную реформу, которую предложил белорусский лидер, Колесникова назвала "попыткой режима обмануть людей". Фото: Reuters

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала условия диалога с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Так, диалог возможен только в честных и равных условиях: на свободе, добровольно и с четко определенными целями. Об этом Колесникова сообщила в интервью журналу Der Spiegel.

"Пока мы в заложниках в тюрьме, диалог не имеет смысла. Белорусское руководство должно в первую очередь удовлетворить основные требования нашего народа: отпустить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа", - заявила Колесникова.

Конституционную реформу, которую предложил Лукашенко, она назвала "попыткой режима обмануть людей".

Как отмечается, Колесниковой удалось передать свои ответы Der Spiegel из тюрьмы только через несколько попыток в течение недель. Их передала сокамерница оппозиционерки через своего адвоката.

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По словам Колесниковой, ее лишили права на защиту, и она не могла не только лично поговорить с адвокатом, но и написать ему. Кроме того, она заявила, ее закрыли на "фальшивый карантин", который длился не десять дней, а три недели.

Колесникову также спросили, приглашали ее на встречу с Лукашенко. 10 октября президент посетил арестованных белорусских оппозиционеров в СИЗО.

"Вечером 9 октября у меня был разговор с двумя неизвестными мужчинами. Они были вежливы, но не хотели называть своих настоящих имен. Они задавали мне много вопросов о моей семье, друзьям и коллегам, а также обо мне. Формат этого так называемого приглашения меня не устроил. Я считаю такие анонимные посещения оскорбительными", - сказала она.

Колесникова говорит, что после этого она попросила у тюремного руководства предоставить информацию о посещении. Ей ответили, что видеозаписи посещение нет и персонал об этом ничего не знает.

29 ноября на акциях протеста в Беларуси задержали 179 человек. Задержание проходили в Минске, Боровлянах, Лесном, Дзержинске, Жодино, Могилеве, Витебске, Гродно и Бресте.