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воскресенье, 31 октября 2021 20:19

Оппозиция Грузии анонсирует протесты

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Оппозиция Грузии анонсирует протесты
Выступ мера Тбилиси, члена "Грузинской мечты" перед вторым туром местных выборов / Getty Images

В воскресенье, 7 ноября, оппозиция проведет акцию протеста в Тбилиси.

Об этом перед зданием парламента заявил председатель "Национального движения" Ника Мелия, пишет "Грузия online".

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"Эта акция, которая состоится в воскресенье, будет отличаться от всех предыдущих со многих точек зрения. Позвольте сейчас не вдаваться в детали", - заявил Ника Мелия.

ЦИК Грузии опубликовал предварительные результаты голосования второго тура местных выборов. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта", в том числе и в пяти самоуправляющихся городах: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

30 октября в Грузии проходил второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов. Голосование играло важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Политик обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал голодовку Саакашвили "театром". Он заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

Группа врачей, которую сформировали для наблюдения за здоровьем Саакашвили, рекомендовала госпитализировать политика.

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Дата
31
октября

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