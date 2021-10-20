Врачи хотят госпитализировать Саакашвили

Саакашвили хотят госпитализировать. Фото: РБК

Группа врачей, которую сформировали для наблюдения за здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, рекомендовала госпитализировать политика.

Консилиум рекомендует поместить Саакашвили в клинику для интенсивного наблюдения, сообщил журналистам перед встречей в Министерстве юстиции один из членов консилиума Зураб Пагава, информирует российское издание "Грузия онлайн".

"Мы поставили вопрос о профилактической госпитализации и сейчас ее рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно состояться в ближайшее время", - сказал врач.

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Саакашвили объявил голодовку, когда попал в тюрьму. Экс-президент сделал это в знак протеста против уголовного преследования, назвав его политически мотивированным. Его возлюбленная - нардеп Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья Саакашвили очень плохой.