Оппозиционерку Ковальков силой ночью вывезли из Беларуси

На Ковалькову одели маску, положили на пол автомобиля и вывезли к пограничному переходу Брузги. Фото: Facebook

Члена белорусской координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, ночью силой вывезли к границе с Польшей и выпустили в нейтральной полосе. На польской стороне Ковалькову забрал рейсовый автобус, на котором она добралась в Варшаву.

Об этом рассказала сама оппозиционерка во время пресс-конференции в Варшаве. По ее словам, спецслужбы Беларуси предложили ей или содержания под стражей, или насильственная депортация из страны. После этого, на Ковалькову одели маску, положили на пол автомобиля и вывезли к пограничному переходу Брузги.

Оппозиционерка призвала белорусов не останавливаться, продолжать мирные протесты и выходить из провластных организаций, профсоюзов и присоединяться к борьбе.

"Сейчас мы видим, что каждый может стать лидером и собрать вокруг себя единомышленников. Нас большинство, и мы победим", - отметила Ковалькова.

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Суд арестовал Ковалькову по ст. 23.34 КоАП РБ за "участие в несанкционированной акции" 23 августа, а формально ее задержали сразу после выхода из изолятора. 3 сентября доверенному лицу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и члену президиума Координационного совета Ольге Ковальковой продлили срок пребывания под стражей еще на 15 суток.