Продлили срок ареста доверенного лица Тихановской

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 270
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 756
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 621
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2169
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 486
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 261
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 621
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1467
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3600
Фото
Все фото
9
5
10
6
9
334 человека погибли в школе в Беслане
334 человека погибли в школе в Беслане
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Ураган убил 18 человек
Ураган убил 18 человек
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
Видео
Все видео
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2394
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5904
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 9
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
четверг, 03 сентября 2020 16:36

Продлили срок ареста доверенного лица Тихановской

  Комментировать
Продлили срок ареста доверенного лица Тихановской
Ковальковой продлили срок содержания под стражей еще на 15 суток. Фото: Беларуская правда

Доверенному лицу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и члену президиума Координационного совета Ольге Ковальковой продлили срок пребывания под стражей еще на 15 суток.

Суд арестовал Ковалькову по ст. 23.34 КоАП РБ за "участие в несанкционированной акции" 23 августа, а формально ее задержали сразу после выхода из изолятора, - сообщает Telegram-канал Наша Нива.

Ее и представителя стачкома МТЗ, члена президиума Координационного совета Сергея Дилевского в Минске доставили из тюрьмы в Жодино в ЦИП на улице Окрестина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

В суде Ковалькова заявила о пытках и требовала медицинской помощи.

"Это просто пытки, которые осуществляются надо мной. Я не спала нормально несколько дней, только один час. Сейчас у меня очень болит живот, я не могу сидеть. Мне нужна медицинская помощь", - пожаловалась Ковалькова.

Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского задержали 24 августа у проходной МТЗ. Суд дал им по 10 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

Евросоюз не признал результатов президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа, и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Продлили срок ареста доверенного лица Тихановской». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

334 человека погибли в школе в Беслане

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 36191
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 15588
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 15238
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 8451
Обольстительный президент футбольного клуба эротично позировала в боди
Обольстительный президент футбольного клуба эротично позировала в боди
5
 Просмотров: 8181
Мир
Ученые назвали, дети какой страны имеют лучшие перспективы
Ученые назвали, дети какой страны имеют лучшие перспективы Просмотров: 18
Беременную арестовали дома за призывы нарушить карантин
Беременную арестовали дома за призывы нарушить карантин Просмотров: 171
"Никакого отравления Навального не было" - Лукашенко заявил, что Меркель солгала
"Никакого отравления Навального не было" - Лукашенко заявил, что Меркель солгала 1 Просмотров: 531
Самая богатая женщина мира много жертвует на благотворительность
Самая богатая женщина мира много жертвует на благотворительность Просмотров: 252
Россияне скрыто "покупают" западных журналистов
Россияне скрыто "покупают" западных журналистов Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
4
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
Голосов: 4405
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua