Продлили срок ареста доверенного лица Тихановской

Ковальковой продлили срок содержания под стражей еще на 15 суток. Фото: Беларуская правда

Доверенному лицу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и члену президиума Координационного совета Ольге Ковальковой продлили срок пребывания под стражей еще на 15 суток.

Суд арестовал Ковалькову по ст. 23.34 КоАП РБ за "участие в несанкционированной акции" 23 августа, а формально ее задержали сразу после выхода из изолятора, - сообщает Telegram-канал Наша Нива.

Ее и представителя стачкома МТЗ, члена президиума Координационного совета Сергея Дилевского в Минске доставили из тюрьмы в Жодино в ЦИП на улице Окрестина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

В суде Ковалькова заявила о пытках и требовала медицинской помощи.

"Это просто пытки, которые осуществляются надо мной. Я не спала нормально несколько дней, только один час. Сейчас у меня очень болит живот, я не могу сидеть. Мне нужна медицинская помощь", - пожаловалась Ковалькова.

Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского задержали 24 августа у проходной МТЗ. Суд дал им по 10 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

Евросоюз не признал результатов президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа, и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.