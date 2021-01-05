Оползень в Норвегии: в полиции сделали печальное заявление

Фото: NRK

На месте оползня в Норвегии больше нет надежды найти живых людей.

Поэтому поиски переходят в новую фазу, сообщает Euronews.

"Больше нет надежды найти уцелевших после сдвига", - говорится в заявлении норвежской полиции.

Ранее спасатели при поиске на месте оползня нашли в воздушном кармане, образовавшаяся внутри разрушенного дома, живого пса.

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30 декабря в Норвегии в поселке Аск произошел оползень. Пострадали десять человек, столько же пропали без вести. В настоящее время найдены и идентифицированы тела семерых погибших, в том числе двухлетней девочки и ее отца.