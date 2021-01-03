Оползень в Норвегии: число жертв возросло более чем вдвое

Спасатели продолжают искать людей пропавших без висти. Фото: Reuters

В Норвегии спасатели нашли пять тел в деревне близ столицы страны Осло, пострадавшей от оползня в среду.

Еще пять человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает NRK.

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"Погибших обнаружили незадолго до 6:00 утра по местному времени специалисты по поисково-спасательной работе с пожарной команды", - сообщили в местной полиции.

Спасатели работали всю ночь и все еще ищут выживших.

Жилые дома в Норвегии накрыл один из крупнейших за последнее время обвал грунта, в результате которого пострадали 13 человек. Более 20 человек числятся пропавшими без вести. Их поиски ведутся с помощью тепловизоров.