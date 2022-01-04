Оползень унес жизни 14 человек

Все пострадавшие находятся в больнице. Фото: cgtn.com

В результате оползня в провинции Гуйчжоу на Юге Китая погибли по меньшей мере 14 человек.

Трех пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу, сообщила во вторник администрация города Бицзе, передает CGTN.

"Инцидент произошел во время строительных работ в городе Хуацзе - в 150 км на северо-запад от административного центра региона города Гуйяна. Для спасения власти мобилизовали более 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Полиция уточняет детали трагедии, продолжается следствие.

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В китайской провинции Сычуань в результате масштабного оползня в сентябре погибли два человека. Еще 12 человек пропали без вести. Для поисков задействовали более 700 человек и 70 единиц техники.