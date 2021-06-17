Оплакивают свинью, которая выжила после 36 дней под завалами

"Сильная свинья" умерла в возрасте 14 лет в четверг, 17 июня / Weibo

В Китае сегодня, 17 июня, оплакиваю смерть свиньи, которая выжила после 36 дней под завалами после страшного землетрясения, произошедшего 13 лет назад.

"Сильная свинья", как прозвали ее в Китае, умерла в возрасте 14 лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Свинья прославилась после того, как ее обнаружили живой после землетрясения силой 7,9 балла в провинции Сычуань 12 мая 2008 года. В результате землетрясения около 90 тыс. человек погибли или пропали без вести. А чудесная история свиньи, питавшейся мешком древесного угля и дождевой водой, была провозглашена вдохновляющим символом воли к жизни.

Свидетели говорят, что молодая "Сильная свинья" тогда настолько похудела, что когда ее вытащили из-под завалов, она была похожа на козла. Местный музей недалеко от города Чэнду купил знаменитую свинью за $460 и сохранил как туристическую достопримечательность, пока она доживала свои дни. Животное скончалось от старости, сообщил музей в китайской социальной сети Weibo.

Говоря человеческим языком, ей было около 100 лет. Знаменитую свинью назвали Животным года Китая в 2008 году, потому что она "ярко иллюстрировала дух - никогда не сдаваться".