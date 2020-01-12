ООН временно забрала право голоса в 7 стран: перечень

Страны должны оплатить долги. Фото: slovoidilo.ua

Семь государств-членов ООН временно потеряли право голоса в Генасамлеи по неслату взносов в бюджет организации.

Это Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен, сообщает Anadolu.

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В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли средств в бюджет ООН 47 стран.

Долг США ООН по-прежнему составляет $ 491 млн.

Организацию объединенных наций создали на базе Лиги Наций. Ее создали 10 января 1920-го в Женеве. Это была первая международная политическая организация. Инициатором ее создания выступил 28-й президент США Вудро Вильсон. Целью Лиги Наций было разоружение, предупреждение войн и урегулирования конфликтов между государствами путем переговоров. Нарушителям угрожали санкции.