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ООН потребовала вывести войска из страны

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ООН потребовала вывести войска из страны
Афганские моджахеды, 1987 год / Wikipedia

14 января 1980-го Генассамблея ООН 104 голосами из 152-х осудила вторжение СССР в Афганистан и приняла резолюцию, которая требовала немедленно, безусловно и полностью вывести советские войска из страны. Однако это никак не повлияло на СССР, который, пользуясь правом вето, за несколько дней перед этим заблокировал принятие подобной резолюции Совета Безопасности ООН.

В 1978-м в результате переворота к власти в Афганистане пришли коммунисты, которые инициировала серию радикальных изменений, непопулярных среди традиционного сельского населения. Репрессивный характер власти, которая подавляла оппозицию и убила тысячи политзаключенных, привел к росту антиправительственных вооруженных сил. К апрелю 1979 году значительная часть страны подняла восстание. В самой компартии продолжалось глубокое внутреннее соперничество. В сентябре 1979-го генсек компартии Нур Мохаммад Тараки убили по приказу его заместитель Амин, что испортило отношения с СССР.

Москва под руководством Леонида Брежнева устроила в Кабуле переворот, убив генсека Амина, и ввела войска. В январе 1980-го главы МИД 34 стран "Организации исламского сотрудничества" инициировали в ООН резолюцию, которая требовала немедленного вывести советские войска.

Афганские повстанцы начали партизанскую войну при финансовой и военной поддержки соседнего Пакистана, и помощи от США и Великобритании. Советские войска заняли города и главные транспортные артерии, а моджахеды вели партизанскую войну в горах небольшими группами, действовавшими на 80% территории страны, которая была вне государственного и советского контроля.

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Советские войска использовали авиацию, чтобы бомбить повстанцев, мирное население, уничтожая деревни, чтобы лишить моджахедов убежища, и жизненно важных оросительных канавов. Международное сообщество ввело санкции и эмбарго против СССР, а США возглавили бойкот летних Олимпийских игр 1980-го в Москве. Бойкот и санкции обострили напряженность холодной войны.

Сначала СССР планировал взять города и пути, стабилизировать власть под руководством своего лидера, и уйти из страны в течение полугода-года. Но встретив ожесточенное сопротивление партизан и трудности суровой афганской территории, застряли в войне, которая длилась 9 лет. К середине 1980-х советский контингент вырос до 109 тыс человек. Военные и дипломатические потери для СССР были высоки. К 1987-му СССР, возглавляемый Михаилом Горбачевым, объявил о выводе своих войск.

Вывод началось в мае 1988-го и закончилось в феврале 1989-го. Он оставил правительство в Кабуле один на один в войне с повстанцами, которая продолжалась до 1992-го. Поражение в этой войне считается одним из факторов, способствовавших развалу Союза.

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Дата
14
января

ООН потребовала вывести войска из страны

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