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пятница, 25 июня 2021 15:09

ООН констатирует тревожный рост употребления наркотиков

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ООН констатирует тревожный рост употребления наркотиков
В мире увеличилось употребление наркотиков. Фото: media-center.kg

В 2020 году более 275 млн людей употребляли наркотические вещества без медицинской цели. С началом пандемии коронавируса употребление наркотиков значительно увеличилось.

Об этом говорится во Всемирном докладе о наркотиках, который опубликовало Управление ООН по наркотикам и преступности.

В отчете отметили, что во многих странах во время пандемии наблюдался рост употребления каннабиса. В 77 странах опросили медицинских работников, и более 42% опрошенных подтвердили увеличение употребления марихуаны. Также выросло немедицинское использование фармацевтических препаратов.

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За последние 24 года употребление каннабиса возросло в четыре раза. Процент подростков, которые воспринимали эту смесь как вредную, упал на 40%.

Примерно 5,5% людей от 15 до 64 лет употребляли наркотики в 2020-м по крайней мере один раз. А 36,3 млн человек, или 13% от общего количества употребляющих наркотики, страдают из-за этого различными расстройствами.

Согласно отчету, во всем мире более 11 млн людей употребляют инъекционные наркотики, половина из которых живет с гепатитом С.

Во Всемирной организации здравоохранения хотят запретить алкоголь женщинам детородного возраста. Особое внимание в борьбе с алкоголем необходимо уделять детям, беременным и женщинам в репродуктивном возрасте.

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Дата
25
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