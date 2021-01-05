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вторник, 05 января 2021 18:31

Онколог простил $650 тыс. долгов пациентам

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Онколог простил $650 тыс. долгов пациентам
Иллюстративное фото / Getty Images

Онколог из США простил долги около 200 онкобольным пациентам на сумму почти $650 тыс.

Он понял, что многие больные не могут заплатить такие деньги, поэтому на Рождество решился на такой шаг. Об этом пишет ВВС.

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Доктор Омар Атик закрыл свой центр лечения рака в Арканзасе в прошлом году, после почти 30 лет работы. Он сотрудничал с фирмой по взысканию долгов, но потом понял, что пандемия ударила по многим семьям пациентов. На Рождество написал пациентам, что все долги списаны.

"Со временем я понял, что есть люди, которые не могут заплатить. Итак, моя жена и я подумали об этом и решили простить все долги. Мы увидели, что можем это сделать, а потом сделали это", - сказал доктор Атик.

Доктор Атик родом из Пакистана. 1991-го основал онкоклинику в городе Пайн-Блафф, предлагая лечение, которое предусматривало химиотерапию, лучевую терапию и компьютерную томографию. Сейчас он профессор Арканзаского университета медицинских наук в Литл-Роке.

Хотя различные медицинские страховки оплачивают большую часть счетов пациентов, большинство денег они должны заплатить сами. Глава коллекторской компании, которая помогала врачу собирать долги, назвала Атика добрым человеком.

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05
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