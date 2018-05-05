"Он нам не царь": в Москве полицию забрасывают бутылками - прямая трансляция

Фото: Медиазона

На 14:00 назначено начало акций в Москве и Санкт-Петербурге. Обе не согласованы властями

На Пушкинскую площадь в Москве пришли активисты провластного Национального освободительного движения (НОД). Его участники ранее отметились рядом провокаций и нападений на оппозиционных активистов. При этом представители движения отрицают причастность НОД к данным происшествиям. Так же там находятся около 200 человек в казачей форме, передает МБХ.

На Пушкинской площади в Москве два-три молодых человека напали на одного из сторонников Навального, передает корреспондент "Медиазоны". Правоохранители начали задерживать протестующих. Первого связали в 13:30 - до начала акций. У мужчины был плакат в черном пакете. На плакате надпись "на мыло". Об этом сообщает Twitter-аккаунт "ОГОНЬ".

Казаки бьют протестующих нагайками, между некоторыми казаками и сторонниками Навального завязались драки. В толпу вклинились спецназовцы. Они окружили памятник Пушкину, спрятали за собой людей в казачьей форме. Полиция продлила задержание - зачищает Пушкинскую площадь, сообщает "Медиазона".

Полиция пытается оттеснить митингующих от памятника Пушкина. Но люди постоянно возвращаются. В правоохранителей постоянно летят бутылки, банки и бумажные самолетики. Над площадью зависает вертолет, который пытается шумом пропеллера заглушить выступления участников.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места событий.

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В Санкт-Петербурге перекрыт доступ на Марсово поле и Дворцовую площадь. Людей вытеснили с Дворцовой площади. Они продолжают митинг с лозунгами "Россия без коррупции", сообщает телеканал "Дождь".

Акция "Он нам не царь" в Петербурге. Протестующие идут по проезжей части Невского проспекта pic.twitter.com/6Wlt3laRKy — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 мая 2018 г.

Толпа демонстрантов смела пластиковые заграждения на Невском проспекте и идет по проезжей части, скандируя "Мы не боимся!"

Пробили заграждения. Марш по центру Невского. pic.twitter.com/c3B5FdFAR1 — Арсений Веснин (@ars_ves) 5 мая 2018 г.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга не согласовали митинги. Сторонники Алексея Навального устроили несанкционированное шествие по Тверской от Пушкинской до Манежной площади в столице России. Пушкинская является эпицентром протестов. В Питере митинг проходит на Дворцовой площади. . Там Минобороны РФ решило провести репетицию парада ко Дню Победы. Ранее она была запланирована лишь на 4 и 7 мая.Так же их поддерживают активисты в других городах по всей России. В об щем участие в акции взяли жители 97 городов. Участники митингов выдвигают следующие требования: — реальная борьба со взяточничеством и бедностью; — возврат выборов на всех уровнях власти, обеспечение настоящей политической конкуренции; — полномасштабная судебная реформа; — освобождение всех политзаключённых; — свобода СМИ и интернета; — роспуск Роскомнадзора; — соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ. Массовые мероприятиях проходят в преддверии инаугурации Владимира Путина. Она пройдет 7 мая в Москве. Путин победил на президентских выборах 18 марта , набрав 76,69% голосов (56 430 712 граждан РФ). 4 мая полиция задержала координатора краснодарского штаба Размика Симоняна Навального, координатора движения "Весна" Илью Гантварга (молодёжное общественно-политическое движение, созданное в Петербурге. Ставит своей целью смену коррумпированного режима, построение демократической системы), и сотрудника красноярского штаба Навального Марию Маковозову.