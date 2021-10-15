Он худой и бледный - соратники Саакашвили посетили его в тюрьме

Саакашвили решил не прекращать голодовку. Фото: Reuters

Соратники политика Михаила Саакашвили посетили его в тюрьме.

Участница партии "Национальное движение" Анна Цитлидзе сообщила, что он худой, бледный, медленный и ему трудно передвигаться.

Сам Саакашвили заявил, что не собирается прекращать голодовку.

Партийцам он сказал, что сейчас главное - довести до конца "эту начатую победу". О здоровье говорил мало.

"Он принял твердое решение об этом, и теперь главное - спасти страну", - передают слова Саакашвили.

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Политик ожидает, что его личному врачу дадут право войти к нему.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне местных выборов после восьми лет эмиграции. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе подчеркнул, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. Ему сложно ходить и говорить. Также у него есть заболевания крови - талассемия. Во время этой болезни нельзя голодать. Минюст Грузии информацию об ухудшении здоровья политика назвал неправдивой. Об экстрадиции Саакашвили высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Отметил, что украинская сторона поддерживает постоянную связь с арестованным политиком. И украинцы "своих граждан не бросают в беде".