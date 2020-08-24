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понедельник, 24 августа 2020 13:26

ОМОН задержал оппозиционеров из Координационного совета
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Ковалькову задержали
Фото: tut.by
Ковалькову задержали
Ковалькову задержали

В Минске у тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета оппозиции.

Задержали доверенное лицо оппозиционной кандидатки в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, сообщает tut.by.

Их задержали в рамках административного процесса, сказала представительница ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

На Минском заводе колесных тягачей охрана задержала работника Александра Лавриновича. Сегодня он попытался возле столовой предприятия собирать подписи за начало забастовки с 25 августа.

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11.00 Ольга Ковалькова приехала к проходной Минского тракторного завода. Работники предприятия говорят, что она планировала встретиться с ними и поддержать.

К месту встречи подъехал автозак с ОМОНом, подошли люди в штатском. Заявили, что рабочие нарушают общественный порядок. Задержанных увезли.

Адвокат Ковальковой пока не дополнительной информации.

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

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