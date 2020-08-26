ОМОН в Гродно применил слезоточивый газ против демонстрантов

В белорусском Гродно ОМОН применил слезоточивый газ во время разгона участников акции протеста. Фото: Радио Свобода

В белорусском Гродно ОМОН применил слезоточивый газ во время разгона участников акции протеста и задерживал людей.

Митингующие собрались возле Октябрьского районного отдела внутренних дел, сообщил вечером во вторник, 25 августа, телеканал Белсат. Когда митингующие расходились, их начали задерживать люди в штатском. После драк силовики применили к ним слезоточивый газ.

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В частности, силовики задержали активиста Евгения Дудкина, который выступал под РОВД и поддерживает протестующих "Гродно Азота".

"Евгений задержан по дороге домой в троллейбусе. Сейчас его везут в то же отделение милиции", - говорится в сообщении.

В Беларусиь 9 августа состоялись выборы президента, после которых начались массовые протесты. Люди отказываются признавать результаты. Центризбирком страны заявляет, что в шестой раз победил 65-летний Александр Лукашенко. Набрал 80 процентов голосов. Он на этом посту 26 лет. У оппозиционерки 37-летней Светланы Тихановской - 9,9 процента. Хотя экзит-полы прогнозировали победу ей. Против людей применяют водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Спецназовцы стреляют резиновыми пулями. 11 августа Светлана Тихановская уехала в Литву. Перед тем на видео призвала прекратить протесты и избежать кровопролития. Оппозиция говорит, сделала это под давлением: ее 7 часов удерживали в здании Центризбиркома. Теперь сообщила о своих намерениях в проведении подготовки новых выборов в стране. По ее словам, она уже имеет сформированную команду специалистов, которые помогут в этот сложный период.