Олаф Шольц станет новым канцлером Германии - СМИ

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц / Reuters

Через два месяца торгов и согласований, последовавших за выборами в Бундестаг 26 сентября, в парламенте Германии окончательно оформилась трехпартийная коалиция.

Новым канцлером на следующие четыре года станет лидер социал-демократов Олаф Шольц. Об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

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Его избрание парламентом официально положит конец 16-летнему пребыванию у власти Ангелы Меркель.

Коалиционное соглашение достигнуто, а его детали опубликуют в среду, 24 ноября, в 16:00. Также сегодня состоится совместная пресс-конференция всех трех партий "светофорной" коалиции - красных социал-демократов, к которым принадлежит Шольц, зеленых и желтых свободных демократов.

Зеленые наиболее благоприятно настроенная к Украине партия в Бундестаге и является противником газопровода "Северный поток-2". Ее лидер Анналена Бербок станет министром иностранных дел, а сопредседатель Роберт Хабек, который ездил на Донбасс и выступал за предоставления Украине вооружений, станет министром экономики с дополнительными полномочиями в области климатической и энергетической политики.

Лидер свободных демократов Кристиан Линднер забережёт пост министра финансов. Он сторонник жесткой бюджетной дисциплины.

"Назначение Бербок, которая критикует нарушений прав человека и недемократические режимы, вероятно, изменит дипломатические акценты в отношениях с автократическими странами, такими как Китай и Россия, являющиеся ключевыми торговыми партнерами Германии", - пишет The Wall Street Journal.

Последние месяцы после выборов Меркель была в качестве исполняющей обязанности канцлера - до формирования новой коалиции.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что представители Евросоюза не контактируют с Минском по решению проблемы мигрантов на границах. Лукашенко утверждает, что канцлер Меркель обещала рассмотреть на уровне ЕС эту проблему.