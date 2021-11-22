Лукашенко обвинил Меркель в невыполнении обещаний - Германия назвала его фантазером

Беженцы в Беларуси. Фото: belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что представители Евросоюза не контактируют с Минском по решению проблемы мигрантов на границах.

Лукашенко утверждает, что канцлер Германии Ангела Меркель обещала рассмотреть на уровне ЕС эту проблему, передает "Белта".

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос о двух тысячах беженцах. Я просил, чтобы они (Евросоюз и Германия. - Gazeta.ua) их забрали. Они сказали, что Меркель пообещала на уровне Евросоюза рассмотреть эту проблему. Так не рассматривают даже то, что она мне пообещала - контактные лица. Они на контакт не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: а они в ответ: "Работаем в этом ключе", - жалуется белорусский диктатор.

Лукашенко объяснил, почему беженцы стремятся попасть в Германию.

"В Германии их родственники, близкие. Поэтому они с семьями туда идут", - сказал он.

Отметил, что многие мигранты хотят в Германию также для лечения.

"Вчера специалистам (ВОЗ. - Gazeta.ua) показывают рентгеновские снимки: вот лечились, надо закончить. "Поезжайте в Ирак лечиться" (якобы отвечают представители ВОЗ. - Gazeta.ua). Но если бы они могли лечиться дальше в Ираке, они бы не шли через Беларусь в Германию", - сказал Лукашенко.

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Для ЕС неприемлем торг Лукашенко по вопросу беженцев, заявил на брифинге спикер федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет "Укринформ".

"Фантазии о возможности создания гуманитарного коридора для двух тысяч мигрантов в Германию не являются для Германии и ЕС приемлемым решением", - сказал он.

Зайберт не подтвердил, что эта тема обсуждалась во время двух телефонных разговоров Меркель и Лукашенко. Он подчеркнул, что позвонить Лукашенко Меркель заставила ужасная гуманитарная ситуация на границе между Беларусью и ЕС, и желание помочь людям в беде путем обеспечения доступа международных организаций.

Меркель при этом отстаивает европейскую позицию, ведь "речь идет не о немецко-белорусской теме, а о гибридной угрозе, которую Беларусь создает для всех государств ЕС и на которую должны дать европейский ответ", сказал спикер.

У Лукашенко на днях заявили, что предложили Европе создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. мигрантов на белорусско-польской границе, а белорусский режим, в свою очередь, организует отправку нескольких тысяч мигрантов в страны, откуда они прибыли. Минск заявил, что до сих пор не получил ответа на такое "предложение". 15 ноября состоялся телефонный разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Касался он ситуации с мигрантами на границе Евросоюза и Белоруссии. Говорили около часа. Это был первый разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. В среду, 17 ноября, Меркель снова поговорила с Лукашенко. Оба разговора раскритиковали.