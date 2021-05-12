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среда, 12 мая 2021 12:53

Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта

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Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Ракета из Газы перехвачены над южным Израилем / Haaretz

Между Израилем и Палестиной продолжаются ракетные обстрелы. Еще один израильский подросток погиб в городе Лод, в центральной части Израиля, от ракетного обстрела с территории Сектора Газы.

В общем, с начала конфликта погибли шестеро жителей Израиля и 43 жителя Газы, в частности, 13 детей. 269 ​​палестинцев ранены. С начала эскалации по территории Израиля палестинцы выпустили более 850 ракет. Об этом пишет израильское издание Haaretz.

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В среду боевые действия между Израилем и палестинским террористическим движением ХАМАС обострились. Это самый острый конфликт между сторонами со времен войны 2014 года в Секторе Газы.

Армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС - главы департамента безопасности военной разведки Хассана Каоджи, а также его заместителя Ваиле Иссу.

Израиль нанес сотни ударов с воздуха по Газе, а палестинские боевики выпустили сотни ракет по центральному и южному Израилю. Боевые действия вызывают беспокойство международного сообщества, ведь ситуация может выйти из-под контроля.

Израильские военные усилили присутствие на границе с палестинскими территориями. Власти призывают израильтян оставаться дома и возле бомбоубежищ. Жестокие столкновения между полицией и демонстрантами, которые начались в Иерусалиме, распространились по арабским городам в Израиле, в результате чего застрелили одного человека.

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