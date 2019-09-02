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понедельник, 02 сентября 2019 08:49

Оказался вором: российский робот опозорился в сети

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Российский робот "Федор", которого отправили на Международную космическую станцию (МКС), опозорился, украв чужое фото. Снимок опубликовали в Twitter как сделанный "Федором".

"Работа" Федора ", отправленного на МКС, почему-то не научили, что выдавать чужое за свое - это не красиво! Наш космонавт оказался воришкой фотографий! Ну, если судить по его Twitter! Этот снимок своего времени довольно неплохо разошелся по интернету, потому что на нем видно крупнейший комплекс теплиц в Европе - в испанской Альмерии. Это белая зона на побережье", - сообщили в Telegram-канал Varlamov News.

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Автор: Varlamov News
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Российский робот "Федор" присвоил чужое фото
Автор: Varlamov News
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Оригинал украденного снимке долгое время бродил в интернент
11 декабря в российском Ярославле открылся всероссийский форум "Проектор" (старое название "Будущие интеллектуальные лидеры России"). Ежегодно его проводят по распоряжению президента Владимира Путина. В день открытия форума представили "современного робота" Бориса. Заявили, что он якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать.
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