Воры залезли в музей Штази. Фото: 112

В Берлине воры ограбили музей истории спецслужбы Штази.

Грабители проникли в здание через окно первого этажа в ночь на 1 декабря. Разбили несколько витрин и похитили драгоценности и несколько медалей. После чего скрылись незамеченными, сообщает "Радио Свобода".

Об ограблении музея стало известно утром. На место происшествия вызвали полицию.

Музей расположен в бывшем здании Министерства государственной безопасности Германской демократической республики - спецслужбы, известной под сокращенным названием "Штази". Она тесно сотрудничала с Комитетом государственной безопасности СССР во времена, когда восточная Германия была подконтрольна Советскому союзу.

В ночь на 25 ноября в немецком Дрездене ограбили музейную сокровищницу "Зеленый свод". Забрали драгоценностей на 1 млрд евро.