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вторник, 20 июля 2021 12:51

Огонь видно из космоса: регион России горит почти месяц
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Якутия горит с начала июля.
Фото: Reuters
Пожарные работают над ликвидацией лесного пожара в Якутии.
Пожар горит в лесу возле села Магарас в регионе Якутия.
Пожар горит в лесу возле села Магарас в регионе Якутия.
Участок сгоревшего леса после лесного пожара в Якутии.

В Якутии, Россия, горят более 1,5 млн га леса. Огонь видно даже из космоса.

Об этом сообщило издание Reuters.

На территории Республики Якутия зафиксировали более 200 очагов. Огонь идет в направлении трех населенных пунктов: поселков Сюльдюкар, Дикимдя и Магарас.

В Якутии от задымления страдают 18 районов. Загрязнение воздуха превышает рекомендуемые параметры ВОЗ в 140 раз.

С пожарами борются более 2 тыс. спасателей и пожарных. За минувшие сутки удалось обуздать 27 пожаров на площади 56,2 тыс. га.

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Пожары в Якутии начались в начале июля из-за сухой погоды и высокой температуры воздуха. В регионе объявили чрезвычайное положение.

Запад США страдает от 80 масштабных пожаров. Самый большой из них бушует в штате Орегон - более 1,2 тыс. кв. км. Горят 13 штатов. В общем огонь сжег уже более 4,8 тыс. км кв. леса - 485 тыс. га. Более 20 тыс. пожарных и волонтеров пытаются побороть стихию.

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20
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