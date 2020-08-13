Офисы Uber и Яндекса в Беларуси заблокировали люди с оружием

СМИ также сообщили и об обысках в минском офисе службы такси Uber. Фото: Pixabay

Неизвестные с оружием пришли в офис компании "Яндекс" в Минске, помещение заблокировано.

Эту информацию белорусским и российским СМИ подтвердили в компании, пишет "Бабель".

По данным The Bell, в офисе находятся несколько сотрудников. Большинство персонала работает удаленно, в офисе сейчас только администраторы. Больше подробностей нет.

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СМИ также сообщили и об обысках в минском офисе службы такси Uber. Это подтвердили в пресс-службе компании. Там уточнили, что офис Uber является и офисом Яндекса. В 2018 году бизнесы двух компаний объединились и работают совместно.

Офис расположен на проспекте Дзержинского, действует с 2011 года. Там в целом работают около 120 человек.

IT-компании из Беларуси пригрозили закрыть свои офисы и уехать из страны. Более 300 учредителей, руководителей и сотрудников IT-компаний подписали открытое письмо: они призвали остановить насилие против граждан страны.