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четверг, 19 декабря 2019 15:19

Официально: ЕС продлил санкции против России

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Европейский Союз на полгода продлил санкции против России, наложенные за оккупацию Крыма.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"ЕС сегодня официально одобрил продление экономических санкций против России на 6 месяцев", - сообщил он.

 

В следующий раз лидеры ЕС снова соберутся для обсуждения антироссийских санкций в июне 2020 года.

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Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции против РФ за агрессию против Украины.

На сегодня в санкционном списке Евросоюза 166 человек и 47 компаний. Среди них заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Российские компании "Аэрофлот", "Сбербанк", "ВТБ Банк".

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