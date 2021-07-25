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воскресенье, 25 июля 2021 20:39

Одобрили ковид-вакцину для прививки подростков

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Одобрили ковид-вакцину для прививки подростков
В ЕС одобрили вакцину для прививки подростков. Фото: Reuters

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрила применение ковид-вакцины Spikevax для прививки несовершеннолетних граждан от 12 до 17 лет.

Производителем вакцины является компания Moderna. Об этом сообщатся на сайте EMA.

Ранее EMA позволила использовать данную вакцину людям в возрасте от 18 лет.

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Эффект вакцины Spikevax доказали в исследовании с участием 3732 человек от 12 до 17 лет. Оно показало действенность Spikevax среди подростков, подобную той, которую наблюдали у людей от 18 до 25 лет.

За последние сутки в Украине обнаружили 286 новых больных коронавирусом. Из них детей - 19 детей и 2 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

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