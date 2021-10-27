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среда, 27 октября 2021 07:16

Одобрили Covid-вакцинацию детей от 5 лет

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Одобрили Covid-вакцинацию детей от 5 лет
В США признали безопасной Covid-прививку для детей от 5 лет вакциной Pfizer. Фото: pixabay.com

Совещательный комитет Управления по продовольствию и медикаментам (FDA) Соединенных Штатов Америки рекомендовал властям одобрить использование вакцины от Covid-19 Pfizer для детей 5-11 лет.

Об этом комитет объявил на заседании 26 октября, пишет hromadske.

В своем решении члены комитета ссылались на успешное испытание вакцины, о котором Pfizer/BioNTech объявила в сентябре 2021 года. Исследование с участием почти 2300 детей выявило действенность вакцины на уровне 91%, а побочные эффекты были такие же, как и у 16-25-летних.

Одобрение вакцины для детей комитетом FDA еще не означает одобрения препарата для окончательного применения. Окончательное решение должен принять Центр по контролю и профилактике заболеваний в начале ноября. В частности, сколько доз вакцины и кому именно колоть.

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Хотя дети реже болеют коронавирусом и легче его переносят, все же в США более 8300 детей в возрасте 5-11 лет нуждались в госпитализации и более 100 умерли, заявил на заседании комитета руководитель Центра биологических исследований и оценки FDA Питер Маркс.

Маркс отметил, что из-за пандемии были вынуждены закрыться школы. Дети были лишены возможности общаться друг с другом.

В то же время члены комитета FDA считают, что исследование Pfizer/BioNTech проводилось на малой выборке, чтобы определить потенциальные редкие побочные эффекты. Например, воспаление сердечной мышцы, которое наблюдалось в группе 12-15-летних.

В мае 2021 года американский регулятор разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech для прививки детей от 12 лет. США стали второй после Канады страной, пошедшей на этот шаг. Вскоре такое же решение приняли в Велико Британии.

В конце июля в Израиле разрешили прививку детей от 5 лет вакциной от Pfizer.

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Дата
27
октября

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