Однополая пара пингвинов впервые стала родителями

Однополая пара пингвинов впервые воспитывает детеныша. Фото: twitter.com/SyracuseZoo

В США в зоопарке Нью-Йорка впервые вылупился детеныш пингвина, за которым ухаживала пара пингвинов-самцов.

Птенец вылупился 1 января у Элмера и Лима ㅡ двух взрослых самцов пингвинов Гумбольдта, которые образовали пару на протяжении текущего сезона размножения, сообщили в зоопарка Розамонд Гиффорд.

"Элмер вылупился в зоопарке в 2016 году, а Лима ㅡ в 2019-м. Всего в колонии пингвинов зоопарка проживает 28 птиц. Однако впервые однополая пара стала опекунами для нового детеныша", - говорится в сообщении.

Приемные родители помогают в уходе за яйцами пингвинов. Директор зоопарка Тед Фокс отметил, что не все пары пингвинов умеют высиживать яйца, так как это "требует практики". Среди птиц есть по меньшей мере две пары пингвинов, которые непреднамеренно разбивали оплодотворенные яйца. Кроме того, некоторые пингвины неправильно высиживали яйца, сидя сбоку.

Чтобы иметь больше шансов на выведение птенцов, смотрители могут заменять настоящие яйца фальшивыми и отдавать их для ухода наиболее успешной паре.

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В этом году Элмер и Лима стали "звездами" среди приемных родителей. Прошлой осенью они объединились в пару, построили гнездо и защищали свою территорию. В зоопарке решили проверить их способности к отцовству. Самцы оказались "образцовыми опекунами".

Пары однополых пингвинов показывают, что идея семьи не является специфичной для определенного вида и что во многих случаях нетрадиционные семьи прекрасно справляются с воспитанием детей, заявил Фокс.

Самец пингвина Дженту благодаря аргентинской программе общества охраны дикой природы снял в проливе Бигль в Исла-Мартильо подводное видео собственной охоты. Посмотреть его можно по ссылке.