Одна из стран Европы заявила о начале 2-й волны эпидемии

В Германии началась вторая волна коронавируса. Фото: pixabay

О старте 2-й волны коронавируса сообщили в Германии.

Она слабее по сравнению с 1-й в марте - апреле, заявила председатель Объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Иона, передает DW.

По ее словам, растет опасность того, что будут упущены успехи, достигнутые в Германии до сих пор.

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"Мы уже переживаем вторую волну роста", - сказала Иона.

В мире тенденции распространения коронавируса не являются положительными. В Европе начинается вторая волна, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, в Украине также прогнозируют рост количества случаев заболевания с октября по апрель.