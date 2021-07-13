Один из убийц президента Гаити работал на спецслужбы США

Один из американцев, задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, оказался информатором правоохранительных органов США.
Об этом сообщило издание Reuters.
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Двух граждан США Джозефа Винсента и Джеймса Соледжеса задержали после убийства лидера Гаити. Им предъявлены подозрения.
В Управлении по борьбе с наркотиками США, DEA, сообщили, что один из них был их информатором.
"Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был конфиденциальным источником DEA", - заявил представитель ведомства.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его жена была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями.
Нападавшие пытали президента перед убийством. Вероятных злоумышленников арестовали.
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