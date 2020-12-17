Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР

Андрей Сахаров / Wikipedia

19 декабря 1986-го советский лидер Михаил Горбачев освободил физика, лауреата Нобелевской премии мира, сотворца водородной бомбы, защитника прав человека и диссидента Андрея Сахарова, а также его жену Елену Боннэр из ссылки в Горьком. Этот шаг расценили в мире как желание Горбачева уменьшить политические репрессии в СССР.

Сахаров давно критиковал советскую власть. Он был приговорен к ссылке в 1980-м - после осуждения советского вторжения в Афганистан.

Сахаров стал символом советских диссидентов и героем для многих на Западе. Горбачев, который обещал ослабить репрессии, признал, что его освобождения покажет, что гласность и перестройка в СССР действительно происходят.

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Со своей стороны, Сахаров был рад попыткам Горбачева ослабить репрессии и даже поехал в США, чтобы просить американцев помочь Москве с реформами.

Бывший политзаключенный Сахаров стал членом Съезда народных депутатов СССР в 1989 году. Он поддерживал реформы Горбачева, но резко критиковал их медлительность.

Умер диссидент от сердечного приступа 14 декабря 1989-го в Москве на 68-м году жизни. Он не дожил менее года до распада СССР.