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среда, 09 марта 2022 11:11

Спецтема: Война России против Украины

Обвал рубля: доллар обновил исторический максимум на Мосбирже

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Обвал рубля: доллар обновил исторический максимум на Мосбирже
Доллар обновил исторический максимум на Мосбирже. Фото: pixabay.com

После первого на этой неделе открытия торгов в Москве российский рубль резко обесценился по отношению к доллару.

Валюта РФ упала на 7,8% до 113,9 за доллар по сравнению с закрытием в пятницу, когда Московская биржа заявила, что временно приостанавливает торги, пишет Bloomberg. Для доллара это - исторический максимум на Мосбирже.

"В офшорной торговле перед открытием ориентировочный спред между спросом и предложением составлял 7,4% от цены предложения, что позволяет предположить, что фактических сделок может быть немного", - говорится в сообщении.

Российская валюта, вероятно, продолжит потери на основных торгах, отмечает агентство. В офшорной российский рубль котировался по 130 рублей за доллар.

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На наличном рынке курс доллара достигает 200 рублей в продаже.

Банк России с 9 марта по 9 сентября разрешил снимать не более $10 тыс. с валютных счетов и вкладов. Центральный банк также ввел запрет на продажу наличной валюты банками жителям РФ на этот срок.

В то же время Банк России вообще решил не возобновлять торги на фондовом рынке 9 марта.

1 марта Путин подписал указ, согласно которому запрещается вывозить из России наличными деньгами более $10 тыс.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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