Обвал дома у Майами: спасатели достали новые тела

Количество жертв после обвала 12-этажного дома Champlain Towers в округе Майами-Дейд на юге Флориды США возросло до 36. Четыре тела нашли под завалами вчера, 6 июля.
Сама трагедия произошла 24 июня. Полностью разрушило половину квартир. Спасли 36 жителей, сообщает CNN.
"Еще 109 человек остаются потенциально пропавшими без вести. Полиция работает над проверкой каждого сообщения", - сказала мэр Майами Дейд Даниэлла Левин Кава.
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Вероятность найти живых уменьшается с каждым днем. При этом спасатели работают, несмотря на сильные молнии и ветер из-за приближения тропического шторма "Эльза".
Днями ранее частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South снесли полностью. Демонтаж провели перед возможным ураганом Эльза. Приблизится к Флориды во вторник или в среду.
Чтобы разрушить остатки здания, в обломках комплекса рабочие просверлили колонны, в которые поместили небольшие заряды взрывчатки.
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