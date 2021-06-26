Фото: Noticias Caracol

В Колумбии обстреляли вертолет президента Ивана Дуке Маркеса.

Он летел над муниципалитетом Сардината. Никто не пострадал, сообщает Noticias Caracol.

По вертолету выстрелили минимум шесть раз.

Сам президент Колумбии сказал, что в вертолете также был министр обороны, министр внутренних дел, губернатор департамента и мэр города Кукута.

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"Хочу проинформировать страну, после того, как я завершил работу в Сардината и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению", - заявил Иван Дуке Маркес.

В Афганистане напали на вертолет с украинцами. Вертолет Ми-8 зарегистрирован в Молдове. На него напали в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщила пресс-служба Органа гражданской авиации Молдовы.