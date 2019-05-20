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понедельник, 20 мая 2019 02:21

Обстреляли посольство США

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Обстреляли посольство США
В Ираке обстреляли посольство США. Фото: ТСН

Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной "зеленой зоне" Багдада.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Местные силы безопасности начали зачистку, сообщает Associated Press.

По информации СМИ, целью была именно американская дипмиссия.

Ракета была выпущена в укрепленную зеленую зону столицы Ирака в воскресенье ночью, приземлившись менее чем в миле от американского посольства.

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Это была первая подобная атака с сентября, когда три минометных снаряда высадились на заброшенном участке внутри зеленой зоны.

Напомним, 13 апреля в Киеве на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации произошел взрыв.

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