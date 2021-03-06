Обновили мировую статистику заражений Covid-19

В мире более 116 млн человек заболели коронавирусом. Фото: Reuters

По состоянию на 6 марта в мире зафиксировали 116 739 979 случаи заражения коронавирусом.

В частности, 2593526 человек умерли, выздоровели 92 339 490 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

С начала нового времени были зафиксировали 79 700 новых случаев, умерли 2 075 человек.

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Лидерами по количеству случаев коронавируса остаются США (29593704), Индия (11192088) и Бразилия (10871843).

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 9144 новых случаев заболеваний коронавирусом. Из них - 563 ребенка и 299 медработников. Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Киеве - 682 случая.