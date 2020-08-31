Обнаружили в 10 раз опаснее мутировавший коронавирус

Опасный штамм коронавируса обнаружили в стране на фоне роста числа заболеваний. Фото: pixabay

Штамм коронавируса D614G, который мутировал и стал в 10 раз заразнее, обнаружили в Индонезии.

Его идентифицировали еще в феврале и он циркулировал в Европе и Америке, сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает Daily Mail.

Опасный штамм коронавируса обнаружили в стране на фоне роста числа заболеваний.

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Министерство здравоохранения Индонезии заявляет, что в воскресенье, 30 августа, на Covid-19 заболели 2858 человек. Это ниже рекордного показателя за предыдущий день - 3308, но выше среднего дневного показателя за последний месяц.

По словам заместителя главы Минздрава Херавати Судойо, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, является ли новый штамм коронавируса причиной недавнего роста числа случаев заболевания.

С начала пандемии в Индонезии зарегистрировали 172 053 случая коронавируса, из них летальных - 7343, выздоровели 124 185 пациентов.

Ученые зафиксировали первый подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом. У 33-летнего мужчины обнаружили Covid-19 спустя 4,5 месяца после первого случая инфекции.