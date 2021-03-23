Обнаружили подпольные площадки по продаже вакцин и Covid-паспортов

Поддельные свидетельства о вакцинации предлагают за $150. Фото: pixabay.com

Киберспециалисты обнаружили площадки в даркнете, где продают вакцину от Cоvid-19, а также фальшивые свидетельства о вакцинации.

Объявление обнаружили сотрудники компании кибербезопасности Check Point, пишет BBC. Первые объявления начали появляться еще в январе.

Число таких объявлений составляет более 1,2 тыс. Продавцы вакцин находятся в США, Испании, Германии, Франции и России.

Предлагают вакцину Oxford-AstraZeneca по $500, а Johnson&Johnson и Sputnik V по $600. Поддельные свидетельства о вакцинации стоят порядка $150 в валюте Bitcoin.

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За последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 333. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 565 732 украинцы. Умер 30 431 пациент. Выздоровели-1 268 886 человек.