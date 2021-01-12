Немецкая полиция разоблачила крупнейший торговый рынок даркнета

В Германии разоблачили сервис даркнета. Фото: mining-cryptocurrency

Немецкая полиция разоблачила крупнейший в мире нелегальный торговый рынок даркнета DarkMarket.

Об этом сообщил Deutsche Welle.

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В понедельник, 11 января, правоохранители разоблачили и закрыли серверы площадки. Также удалось арестовать предполагаемого руководителя нелегального рынка в даркнете. Им оказался 34-летний австралиец, который бежал в Данию.

"К моменту закрытия DarkMarket был, пожалуй, крупнейшей в мире торговой площадкой в ​​даркнете с почти 500 тысячами пользователей и более 2,4 тысячи продавцами", - говорится в сообщении прокуратуры.

В мессенджере Telegram хакеры отправляют опасные ссылки, при открытии которых пользователь теряет доступ к аккаунту. Опасность заключается еще и в том, что "вирусная" ссылка поступает от кого-то из знакомых.