Обнаружили опасную мутацию коронавируса

Новый штамм обнаружили во Вьетнаме. Фото: Reuters

Во Вьетнаме обнаружили новую мутацию коронавируса.

Это гибрид индийского и британского вариантов Covid-19, который быстро распространяется по воздуху, заявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает Reuters.

Новый штамм более заразен и очень быстро распространяется. Он вызвал много новых случаев заражения в различных местах страны за короткий период.

"После выполнения секвенирования генов у недавно обнаруженных пациентов мы обнаружили новый вариант, который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании", - сказал Нгуен Тхань Лонг.

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Добавил, что Вьетнам вскоре объявит миру о новом штамме.

Во Франции обнаружили больных, заразившихся редким штаммом коронавируса с новой мутацией. На западе страны зафиксировали новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения. - Gazeta.ua) редкого варианта Covid-19.