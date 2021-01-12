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Обнаружили новый смертоносный вирус

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Обнаружили новый смертоносный вирус
Вирусолог Супапорн Вахараплуесади разговаривает с командой, которая первой обнаружила случай Covid-19 за пределами Китая / Getty Images

В Таиланде обнаружили новый смертоносный вирус - Нипах. Уровень смертности от него - до 75%, и против него пока нет вакцины.

В Азии наблюдается большое количество новых инфекционных заболеваний. Тропические регионы имеют богатое биоразнообразие, что означает, что они являются домом для большого количества патогенов, что увеличивает вероятность появления нового вируса. Рост численности населения и увеличение контактов между людьми и дикими животными в регионе тоже увеличивает риски. Об этом пишет ВВС.

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Вирусолог Супапорн Вачараплуесади - опытная охотница за вирусами. Она руководит научным центром тайского Красного Креста. За 10 лет участвовала в программе Predict - всемирной кампании выявления и остановки заболеваний, которые могут передаваться от животных к человеку. Она и ее команда собрали образцы многих видов. Но основное внимание было уделено летучим мышам, которые являются носителями многих коронавирусов.

Супапорн и ее команда обнаружили первый случай Covid-19 за пределами Китая. Выяснили, что, кроме того, что это новый вирус, который возник не в людей, он очень связан с коронавирусами, которые ранее обнаружили у летучих мышей. Благодаря ранней информации, Бангкок смог быстро ввести карантин. Несмотря на то, что в Таиланде живет 70 млн человек зарегистрировано менее 11 тыс случаев болезни и 67 смертей.

Во время исследования тысяч летучих мышей Вахараплуесади и ее коллеги обнаружили множество новых вирусов. Преимущественно коронавирусы, а также другие смертельные болезни, которые могут передаваться людям. К ним относится вирус Нипах. Летучие мыши - его природные хозяева. Против него нет лечения, однако является высокий уровень смертности - от 40% до 75% в зависимости от того, где происходит вспышка.

Ежегодно ВОЗ пересматривает список патогенов, которые могут вызвать в мире чрезвычайной ситуации в здравоохранении, чтобы решить приоритетность расходования средств на исследования и разработки. Они сосредоточены на тех, которые представляют самый большой риск для здоровья человека, на тех, которые имеют эпидемический потенциал, и против них нет вакцин. Вирус Нипах входит в топ-10 списка. Ряд вспышек вируса уже произошел в Азии.

Вирус Нипах имеет длительный инкубационный период - около 45 дней. Это означает, что у инфицированного хозяина имеются широкие возможности для распространения инфекции, даже не подозревая о болезни. Вирус может заразить большое количество животных, что повышает вероятность распространения. Им можно заразиться при прямом контакте, или при употреблении зараженной пищи. Больной вирусом может чувствовать респираторные симптомы, включая кашель, боль в горле, боль в теле, усталость, а также энцефалит - отек мозга, который может вызвать судороги и смерть.

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