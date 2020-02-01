Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты

Захоронения, которым около 2500 лет обнаружили египетские ученые в 300 км от Каира.
В Некрополе нашли почти 20 саркофагов, сообщает Радио Свобода.
"Девять саркофагов никто и никогда не трогал. Мы нашли в них мумии и амулеты", - говорит один из археологов Мохаммед Абдель Басир.
В саркофагах похоронены египетские верховные жрецы и чиновники того времени, по предварительным выводам ученых.
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Археологи случайно обнаружили захоронение воина в местечке Чичестер, Великобритания. Исследовали местность перед началом строительства новых жилых домов. Могиле около 2 тыс. Лет. Находку относят к временам поздней железного века или раннего римского периода.
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